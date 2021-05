Mar Valdés no consigue que los mentores pujen por ella: "Tenemos un drama muy grande, nadie ha apostado por ti"

Así es como lo ha debido ver Risto quien, tras una valoración bastante dura, le ha explicado que el apellido de su familia ha jugado en su contra : “Si modificas una melodía (‘Lágrimas negras’) tienes que estar segura de lo que haces, si no mejor seguir por el sendero que han trillado los demás”. Isabel Pantoja y Danna Paola opinan como su compañero y además creen que le falta mucho, mucho trabajo.

Y es que ninguno de los tres mentores han pulsado los botones para tener su voz con ellos, algo que ha imposibilitado la puja por ella. El público, sin embargo, no ha estado de acuerdo con la actitud de los mentores e incluso ha llegado a enfrentarse a Risto, quien no ha dudado en contestarle: “No me estoy pasando con ella, si juzgáis lo que yo digo os voy a empezar a juzgar yo a vosotros, y entonces ya sí que nos vamos a divertir”.