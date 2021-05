Bamboe no convence con su actuación ni a Danna Paola, ni a Risto ni a Isabel Pantoja: “No me ha llegado”

El público cuando le ha escuchado, le llamado mucho la atención su sensualidad, “¡Qué voz más sexy!”, han exclamado. Mientras cantaba en el escenario, ninguno de los tres mentores ha abierto la puja : parece que no les ha convencido mucho la actuación de Bamboe.

“Te aplaudo que tengas tan seguro tu identidad y tu voz”, le ha dicho Danna Paola en su valoración, e Isabel Pantoja le ha apuntado a su compañera, “pero no desafinando”. Para la tonadillera, la actuación de Bamboe no le ha llegado y encima no ha cantado fino.