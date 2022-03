Lydia ha viajado durante ocho días desde Járkov a España con su hija y tres nietos: "Queremos vivir"

En 'Ucrania: esto no se podrá olvidar' nos hemos ido hasta una casa de Valencia , ciudad a la que ya han llegado decenas de refugiados de la guerra.

Es el caso de Lydia, su hija y tres nietos , que han sido acogidos por una familia valenciana . Abogada famosa en Ucrania, no dudó en coger el coche y sus ahorros y salir del país cuanto antes. Después de ocho días en carretera y más de 4.000 kilómetros a las espaldas, por fin podrán descansar.

No obstante, asegura tener el corazón dividido: "Allí he dejado a mi hija más pequeña con dos nietos, mi yerno y mi hijo militar. Mi corazón está destrozado y estoy muy preocupada por mi familia". Manu Lajarín le pregunta por su ciudad, Járkov: "Está fatal, los edificios destrozados, muchísima gente ha muerto y muchos no pueden salir de la ciudad".