Yulia, profesora de español en Kiev: "Con cada muerte de un niño ucraniano tenemos más rabia a la locura de Putin"

Además, conocemos testimonios de quienes lo están viviendo en primera persona a través de videollamadas en directo. Yulia es profesora de español en Kiev y ha conectado con 'Ucrania: esto no se podrá olvidar' para contarnos su situación.

"Tenemos mucha rabia, sentimos muchísima rabia. Con cada muerte de un niño ucraniano, con cada bombardeo de una ciudad ucraniana, los ucranianos sentimos más y más rabia hacia los rusos, a la locura de Putin que ha desencadenado esta guerra horrorosa. Es el genocidio de nuestro pueblo. No tenemos pánico, no tenemos miedo, tenemos mucha rabia. No vamos a resignarnos, resistiremos hasta nuestra victoria". Así comenzaba su intervención.