Hazard, dueño de la banda izquierda hasta su lesión: 85,7% de acierto de pases y 10 duelos ganados

Eden Hazard fue importante en la victoria de Bélgica ante Portugal , su partido fue más de trabajo que de mostrar su calidad, pero luchó todos los balones y mantuvo la posesión de la pelota sin prácticamente pérdidas. La banda izquierda fue suya tanto en campo contrario como propio, su partido fue notable pero no sobresaliente debido a que no llegó con peligro al área contraria y solo realizó un remante antes de salir lesionado en le minuto 85.

Eden Hazard salía de titular en el partido de octavos de final entre Bélgica y Portugal, en los tres partidos previos solo había jugado en el once inicial contra Finlandia cuando su selección ya estaba clasificada para la siguiente fase. Las estadísticas del belga antes del pitido inicial no eran de su nivel, no había anotado todavía y solamente tenía una asistencia en 139 minutos jugados en la Eurocopa 2020.