Portugal tercera tras empatar con Francia

Portugal golpeó primero con un tanto de penalti, obra de Cristiano Ronaldo. Lloris pegó un puñetazo a Danilo Pereira y el árbitro español Mateu Lahoz no lo dudó. A la media hora llegó el 0-1, el de la Juventus no falló y Francia se empequeñeció ante la eficacia de los tugas, nuevamente prácticos en los metros finales. Mateu se 'inventó' un contacto y el VAR no fue capaz de corregirle. Mbappé fue desestabilizado por Semedo y ese mínimo braceo fue suficiente para la igualada.