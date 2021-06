Portugal y Francia empatan en un partidazo y se clasifican para octavos de la Eurocopa (2-2)

El partido no defraudó desde los primeros minutos. Prometía ser un encuentro de toma y daca entre ambas selecciones y así fue. Francia estuvo a punto de golpear primero, pero el gran disparo de Mbappé fue detenido por Rui Patricio , que acabaría convirtiéndose en uno de los héroes del encuentro.

Francia y Portugal protagonizaron uno de los partidazos de esta Eurocopa

Tras varios minutos de intercambio de ocasiones entre ambos, Portugal se adelantaba en el marcador. Lloris golpeaba la cara de Danilo al salir a por un balón dividido y cometía penalti. Cristiano Ronaldo no perdonaba desde los once metros y marcaba el primero en su cuenta particular.