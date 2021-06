El fútbol queda en un segundo plano en la victoria de Finlandia ante Dinamarca (0-1)

Partido anodino el que se vivió en el Parken Stadion. El desplome de Eriksen en el minuto 42 marcó el devenir del fútbol. El partido se aplazó y tras más de una hora se volvió a reanudar. Dinamarca intentó rendirle un homenaje a su compañero, pero Pohjansapalo lo evitó en el 60. Marcó un gol histórico para Finlandia que le valía la victoria en un día donde el resultado no fue lo importante.

Eriksen fue el gran protagonista en el Dinamarca – Finlandia

Mientras tanto, Eriksen era el jugador encargado de repartir juego a sus compañeros. El jugador del Inter hizo su particular despliegue de fútbol asistiendo y poniendo la bola allí donde se necesitaba. Fue el que dio el susto del partido. Cerca del descanso cayó desplomado en la banda izquierda. Las asistencias estaban rápido y le atendían. Sus compañeros se ponían de pantalla para que no transcendieran imágenes.

Finlandia se encontró con el gol y la victoria

Dinamarca tuvo la oportunidad de empatar de penalti. En el 72 el colegiado concedió la pena máxima, pero Hradecky no estuvo acertado desde los once metros y el meta finlandés se lo paró. El marcador ya no se movió y Finlandia se llevó los tres puntos.