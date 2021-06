Mediaset España y Burger King® lanzan ‘Eurotubers’, una retransmisión alternativa de la EURO 2021 con YouTubers como comentaristas oficiales

Mediaset España prepara junto a Burger King® el lanzamiento de ‘Eurotubers by Burger King®’, un canal de contenido digital único e innovador que ofrecerá en directo una retransmisión alternativa de los partidos más destacados de la Eurocopa de Fútbol , incluidos los de España, con la participación de YouTubers futboleros con más seguidores a nivel nacional. ' Eurotubers by Burger King® ' nace con el objetivo de ofrecer una vía alternativa y diferencial a la retransmisión oficial de Mediaset España dirigida a las audiencias más jóvenes, con una narración de los partidos en su lenguaje, protagonizada por algunos de sus referentes en YouTube, y emitida en el entorno digital, las redes sociales y Twitch.

Pasión por el fútbol en un formato único e innovador

“Eurotubers by Burger King® es una acción innovadora y llena de personalidad, con dinámicas únicas y diferenciadoras que conectan con el consumidor y con la que, una vez más, ponemos al cliente en el centro y le damos la oportunidad de vivir un evento deportivo de referencia mundial, pero a su manera. Y es que en Burger King® defendemos una filosofía, una forma de vida que resumimos en nuestro claim, Have It Your Way® y Eurotubers by Burger King®, es justo eso, una invitación a personalizar la forma de disfrutar del fútbol y un estímulo para hacerlo como quieras”, explica Beatriz Faustino, directora de Marketing de Burger King® España y Portugal.