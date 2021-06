Previa Inglaterra - Alemania: octavos de final en la cumbre de la Eurocopa 2020

Inglaterra lo fía todo a la puntería de Sterling

El combinado de Gareth Southgate no dio pie a la especulación y no dudó en buscar el triunfo, sobre todo en los primeros 45 minutos, pese a que ello le obligaba a cruzarse con un componente del grupo F, el conocido como grupo 'la muerte'. Al final, esa selección ha resultado ser la de Alemania. El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, en declaraciones con EURO2020.com, analizó el rival que les ha tocado en octavos: "Han estado en un grupo de clasificación increíblemente duro, y la calidad de los partidos y el nivel de los rivales ha sido realmente alto, así que eso les habrá preparado para los grandes partidos desde el principio. Además, tienen una gran experiencia en grandes partidos: cuatro ganadores de la Copa del Mundo, numerosos ganadores de la UEFA Champions League, así que son un equipo muy completo".

Sobre cómo se encuentra su equipo ante este reto apunta: "Como equipo nos hemos visto muy fuertes defensivamente, lo que en los torneos es un factor importante. No hay que esconderse de eso. Por supuesto, queremos ser un poco más fluidos y aún no hemos podido conseguirlo, pero creo que probablemente la mayoría de los equipos del torneo están sintiendo lo mismo".

Posible once titular : Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice, Mount; Foden, Kane y Rashford.

Alemania viaje a Wembley para pasar de fase

Esta será la última sesión de Alemania en la concentración en el sur del país antes del partido de este martes en Wembley. La selección alemana viajará a la capital del Reino Unido, pero no se entrenará en el mítico estadio.



Posible once titular: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Can;, Kroos, Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller y Havertz