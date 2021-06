Alaba lleva a Austria a octavos: Ucrania pierde el segundo puesto en Budapest (0-1)

Ucrania y Austria lucharon en un partido muy físico por el segundo puesto del Grupo C de la Eurocopa, los austriacos salieron más fuertes y se llevaron la victoria con un gol de Baumgartner rematando un saque de esquina. La gran defensa del equipo de Franco Foda les permitió obtener los tres puntos y lograr la clasificación a octavos de final contra Italia.

Antes del partido se rumoreaba que se podría dar uno de esos famosos pactos de caballeros en el National Arena de Bucarest, la igualdad en el marcador podría clasificar a las dos selecciones. Ucrania terminaría segunda del Grupo C con una victoria o un empate , lo que le daría el billete directo a octavos. En cambio, Austria podría clasificarse como una de las mejores tercera consiguiendo un punto y segunda si salía vencedora del duelo.

Shevchenko tenía claro antes del partido que solo buscaba la victoria y no irían a empatar contra Austria: "Con esa mentalidad no se va a llegar lejos", declaró la leyenda y seleccionador de Ucrania. Salió con su once de gala con las referencias ofensiva de sus goleadores esta Eurocopa, Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk. Los austriacos tampoco reservaban nada, Alaba sería el encargado de liderar la defensa de su equipo, además volvía el polémico Arnautovic que había sido sancionado por la UEFA por comentarios racistas en su celebración ante Macedonia del Norte.