Suiza - Turquía: ver en directo a las 18.00h en Be Mad y mitele.es

Turquía ya no tiene nada que hacer, quedó eliminada tras su derrota ante Italia y Suiza sigue teniendo posibilidades. Los turcos no se quieren ir sin conseguir un punto por lo que no se lo van a poner nada fácil. El partido se disputa a las 18.00h en el estadio Olímpico de Bakú y se pude seguir en directo en Be Mad y mitele.es.