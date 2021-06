Que España ha decepcionado en el inicio de la Euro 2020 no se le escapa a nadie. Dos empates en dos partidos no son suficientes, y Cesar Azpilicueta lo sabe. El defensa español atendió a los medios de comunicación en Las Rozas y dejó claro que el partido ante Eslovaquia es "una final".

Su entrada en el once es uno de los cambios que se han barajado para que así Llorente , relegado al lateral derecho en las dos primeras jornadas, pueda adelantar su posición. Sin embargo, el del Chelsea ha confirmado que de momento no sabe nada de boca de Luis Enrique.

"Es verdad que no todos los jugadores saludan"

Para terminar quiso lanzar un mensaje de optimismo de cara al miércoles y se refirió a la polémica por no haber saludado a los aficionados que fueron a apoyar a la selección: "Es que el grupo de las favoritas... igual Portugal no estaba en 2016 y ganó. Venimos de unas fases finales donde el resultado no ha sido bueno y nos hemos llevado palos duros . Nos lo tenemos que tomar como la oportunidad de ahora".

"He sido el primero que no he pedido nada a la afición. He dicho que nosotros tenemos que animar a ellos también. En el vídeo es verdad que no todos los jugadores saludan. Es un plano corto, pero decir que somos los primeros que nos gustaría acercarnos a la afición para firmar y hacernos fotos. Por la situación de la COVID no lo podemos hacer y siempre que podemos hacemos actos con los seguidores", finalizó.