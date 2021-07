Oyarzabal da el secreto del éxito de esta Selección: "En ningún momento hemos tenido dudas de nosotros"

El internacional español Mikel Oyarzabal ha destacado que Italia , a la que se enfrentarán este martes en Wembley en las semifinales de la Eurocopa , tiene "mucho nivel", pero que ellos "no" son "menos", asegurando que tienen " confianza plena " en poder alcanzar la final y que "en ningún momento" han tenido "dudas".

"Son una selección de mucho nivel , con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero nosotros no somos menos. Tenemos confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos", declaró en rueda de prensa.

El de Eibar, suplente en los dos últimos encuentros, aseguró que acepta el rol que Luis Enrique tenga preparado para él. "Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida. Si hay opción de jugar de inicio, encantado, y si no estaré en el banquillo intentando ayudar a mis compañeros. Todo el mundo quiere jugar, pero solo juegan 11 o 16. El resto, aunque no juguemos, estamos ayudando", advirtió.