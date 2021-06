Sergio Ramos manda ánimos a España ante su debut en Sevilla: "Todo mi apoyo, vamos"

Sergio Ramos no ha tenido ninguna opción de disputar la Eurocopa 2020 ni con la situación de positivos que sufre España en la concentración, como aseguró el seleccionador Luis Enrique Martínez que no contempla la opción.

Los pocos partidos disputados por Ramos en 2021 y la falta de ritmo de competición, son factores decisivos para Luis Enrique que no volverá a contemplar la opción de volver a citarle hasta que no acabe la Eurocopa y se encaren partidos de clasificación al Mundial 2022 y la fase final de la Liga de Naciones.

"Es un plus para nosotros que Ramos no esté"

"Es un jugador determinante, con mucha experiencia. Es positivo para nosotros que no esté, es un plus para nosotros. Pero no hay que olvidar que tienen buenos jugadores para reemplazarlo", dijo Isak en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo. Forsberg es de la misma opinión, que Ramos no esté es "un golpe duro" para España.