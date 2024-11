Marieta interviene por teléfono en el programa de Lucía Sánchez para darle un mensaje: "No la veo receptiva"

Lucía Sánchez: "No puede ser que saque un defecto a todos, también hay que fluir y conocer a las personas"

Lucía Sánchez no lleva ni una semana buscando a su pareja ideal en ‘Un amor para Lucía’ y ya se está enfrentando a las primeras críticas. Una de las más duras con ella ha sido Marieta, que no ha dudado en decirle todo lo que piensa de su participación en el ‘dating show’ de Mitele PLUS.

La que fue participante de ‘La isla de las tentaciones 7’ ha querido intervenir por teléfono en el programa de Cristina Porta y se ha sincerado sobre lo que piensa de la forma en la que la ex de Manuel González se está comportando.

“No la veo receptiva y creo que está desaprovechando la oportunidad. No puede ser que saque un defecto a todos, también hay que fluir y conocer a las personas”, empezaba diciendo, con mucha rotundidad.

Un comentario muy directo al que Lucía Sánchez no tardaba en responder: “Creo que Marieta se ha perdido alguna que otra cita porque me dejo fluir bastante con quien me gusta”, declaraba.

“Llevo cuatro o cinco citas, estamos empezando y yo en la primera cita no me puedo enamorar de una persona y darlo todo. Con el chico que me ha llamado la atención he fluido”, aseguraba, muy directa.

Unas palabras que no terminaban de convencer a la actual pareja de Suso Álvarez, que continuaba recalcando que la actitud de la protagonista de ‘Un amor para Lucía’ no estaba siendo del todo buena: “Hay personas que no te gustan de primeras, pero a la segunda, sí”, añadía.

“La verdad es que yo paso, no quiero perder el tiempo”, apuntaba Lucía Sánchez. “Si de primeras no me gusta, no voy a perder el tiempo ni hacérselo perder a él. Hasta luego, Mari Carmen”, decía para rematar.