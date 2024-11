Hablamos de Aitor , con el que la que fue participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha dejado llevar en una cita. Eso sí, pese al avance que ha dado con él, no puede evitar sentir algo de miedo a sufrir por él.

La de Cádiz y su candidato han tenido una cita en la que han saltado chispas desde el primer momento y ella no ha dudado en confesar que es su prototipo de chico: “Me da miedo porque es el típico que tiene el cartel de peligro” , empezaba diciendo.

“Es de los que me vuelven loca, me puedo aguantar, pero no puedo”, continuaba, mientras hablaba con él de las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida y de si es desleal cuando tiene pareja.