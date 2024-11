Lucía Sánchez explica por qué abandonó llorando su cita con Kevin en 'Un amor para Lucía': "Me bloqueé muchísimo"

Lucía Sánchez pasa un mal rato durante su cita con Kevin: "Me ha dado repelús"

Lucía Sánchez, entre lágrimas en su cita con Kevin: "No me gusta físicamente, me quiero largar"

¡La cosa está que arde! Engánchate a Mitele PLUS y no te pierdas nada de 'Un amor para Lucía'

Lucía Sánchez ha vivido una escena de lo más incómoda en el programa ‘Un amor para Lucía’ de Mitele PLUS. La que fue participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompió por completo al coincidir en una cita con un chico que no le gustaba nada de nada.

Hablamos de Kevin, el pretendiente que la citó en una tienda erótica para salirse de la norma y tener un encuentro inusual con ella. Él quería conocer más sobre la faceta más íntima de la gaditana, pero eso a ella no le gustó nada.

“No me gusta físicamente, me quiero largar. Me quiero ir y punto, no me quiero sentar a hablar con una persona que no me transmite nada y que no me gusta. Siento repelús”, declaró ella, nada más encontrarse con el percal. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ella misma se lo ha explicado a Cristina Porta.

Lucía Sánchez se rompe en su cita con Kevin

“Me bloqueé muchísimo”, empezaba diciendo la protagonista de ‘Un amor para Lucía’. “Cuando entré en la tienda erótica y lo vi, el chico a mí no me gustó, no me llamó la atención”, le explicaba a Cristina Porta.

Después de esa confesión, Lucía Sánchez contó que no le gustó ni el chico ni la temática de la cita que había elegido. Hay que explicar que él la llevó a una tienda erótica y que el objetivo era poder conocer más sobre ella.

“Si me da un flechazo, entro en el juego, pero vi que no me gustaba, hablé un poco con él y me sacó el tema sexual. Me dijo que no quería hacer una cita normal, que quería saltarse el paso y así conocía mis gustos sexuales. A mí no me apetecía nada y me bloqueé”, afirmaba.

Ese fue el motivo por el que la ex de Manuel González pidió entre lágrimas abandonar su cita con Kevin. Un encuentro en el que ella no sintió un flechazo y que quiso que se terminara lo antes posible.