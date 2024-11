La llegada de Álex Girona a 'Un amor para Lucía' ha supuesto una revolución en muchos sentidos. Tras la sorpresa de Lucía al saber que acudía como pretendiente, la protagonista del exclusivo reality de mitele PLUS también se ha enterado de una información sobre su amiga Mayka Rivera .

En la cita, Álex le aseguró a Lucía que estaba muy comprometido con su conquista. Ella alucinó un poco al verle porque se conocen desde hace mucho tiempo y no podía creerse que quisiera tener una cita con ella, pero él se mostró muy abierto al amor, igual que ella, así que "¿por qué no?", le dijo. En la cita hubo tiempo para tontear pero también para ponerse al día. Y en ese sentido, parecía que había algo que Lucía desconocía.

"Hay cosas que tú no sabes. Con Mayka, por ejemplo. Un día que por la noche estábamos hablando todos de sexo, se levantó al día siguiente y dijo: 'Anoche estuvimos hablando de sexo y he soñado cosas raras'. Cuando salimos fuera me dijo 'Ha sido contigo'. Le pregunté que tal y dijo: 'Uf, perfecto", le contó Álex a Lucía. "Pero ella tiene pareja...", reaccionó ella.