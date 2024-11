Eso le ha ocurrido con Álex, uno de sus nuevos candidatos, al que no dudó en dejar plantado en una cita al enterarse de que ambos tenían un pasado común. Ella misma le ha explicado a Cristina Porta el motivo por el que decidió no ir.

Álex, uno de los nuevos pretendientes de Lucía Sánchez, se quedó a cuadros al enterarse de que no iba a ir a su cita con él: “Pues ella se lo pierde. No ha aparecido y me parece bastante mal, una falta de respeto por su parte”, explicó él, desolado.

Pero ¿qué era lo que les unía en el pasado? ¿Por qué se conocían? Ella misma lo ha contado y ha explicado la razón por la que no fue: “Me enteré de quién era. Teníamos un ‘minipasado’ y yo ya no puedo más. Le di calabas, lo eché y no quería verlo”, apuntaba ella.