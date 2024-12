La canción de Dani Martín llamada 'Novedades viernes' critica la música actual marcada por el reggaeton, trap y autotune

La última canción de Dani Martín llamada 'Novedades viernes' está dando mucho de qué hablar. Ahora es Quevedo quien se pronuncia ante este tema, tras sentirse aludido en las críticas que el cantante madrileño realiza sobre los cantantes de la actualidad de reggaeton y trap.

En un directo de Ibai Llanos, mientras estaban comiendo en un restaurante, Quevedo responde a una delicada pregunta del 'streamer': "¿Escuchaste lo de Dani Martín' ¿Crees que iba por ti?". Al decir esto, el cantante suspira y se pronuncia como nunca antes lo había hecho el artista canario: "Sinceramente, te voy a dar mi opinión porque esto es lo que yo creo realmente...".

Las indirectas de Dani Martín en su canción

Hay que recordar algunas de las frases que Dani Martín canta en su último single: "Sacar un single para petar. Dueto con J Balvin que suene para radio y que lo haga Bizarrap. Un poco de Autotune, estrofa pegadiza... y en el medio siempre un poco de rap. Qué puta pereza Novedades Viernes, me suena todo igual".

"Hacéis el WiZink Center en la fiesta de 40 y no lo volvéis a pisar" o "sobre esta base componéis como unos diez... habláis de oro, de los coches que no tenéis, sacáis dinero, fotos de hotel... sois tan borregos que no lo veis y no lo volvéis a pisar".

Sin embargo, el momento más crítico de la canción llega en el estribillo cuando Dani Martín carga contra todos los nuevos artistas de la industria: "Iros a tomar por el culo, que vais de que ahora sois los que hacéis música popular. Iros a tomar por el culo, estoy harto de ese ritmito que me hace vomitar, já".

Quevedo, sobre Dani Martín: "Hay que ser consciente del cambio generacional"

Quevedo no quiso evitar responder a este tema y se despachó a gusto sobre el artista madrileño: "Uno, yo respeto un montón la carrera de Dani Martín, estamos hablando de que mi madre amaba 'El canto del loco', hay que ser consciente de eso y creo que, al igual que él lo vivió en su día, también hay que ser consciente del cambio generacional que va acompañado de la música".

Tras esto, empieza a entrar en detalle sobre la canción de Dani Martín: "Él habla de que no le gusta el reggaeton, la fórmula y hay muchas cosas en las que tiene razón... a día de hoy la música está en un punto que hay mucha música parecida, demasiada música, la industria va muy rápido y se sacan canciones cada muy poco tiempo".

Quevedo, a Dani Martín: "No puedes pretender que no me influya la música de otros países"

"Él habla de que le gusta el reggaeton de Puerto Rico, obviamente todos sobemos que el reggaeton es de Puerto Rico, yo me cago encima cada vez que veo a Delaghetto, a Yandel, esa gente son los que nos han inspirado", empieza argumentando su contestación. Tras esto, contesta a Dani Martín: "Pero no puedes pretender que a mí, como joven y persona a la que le encanta la música, no me influya la música de otros países".

"Es como si yo le digo a Dani Martín que no haga la música de 'El canto del loco', que era como medio rock, porque no nació en España, que él no la haga porque no puede... pues esto es lo mismo, qué necesidad de poner barreras y fronteras en eso", declara Quevedo ante Ibai Llanos.

Por último, bastante contrariado por el comentario de Dani Martín, deja claro de dónde procede el estilo que él canta: "Nadie te va a decir que el reggaeton nació en Tamaraceite, Las Palmas... pues no, obviamente nadie dice eso, todos sabemos que el reggaeton es de Puerto Rico".

