Mesut no se rinde y, a pesar de que el cuerpo de Niyazi aparece, continúa con sus arduas labores de investigación

Mientras hablaba con su amigo de trabajo, Mesut no dudaba en acercarse al lugar en cuestión de manera repentina -una calle abandonada- después de haberle desvelado a su amigo que había recibido una denuncia. Pero... ¿una denuncia, por qué? ¿Y de quién? Una vez allí, recuerda todo lo que sabe hasta ahora de la investigación. Pero no le encajan muchas cosas, sobre todo que matasen al cuerpo y se deshicieran de él. ¿Dónde está la sangre?

Y es que se da cuenta de que hay otro lugar junto a esa calle en la que podría haber sangre, delatadora para el caso y clave en todo este suceso. No tarda en llamar a un compañero de Policía: "Mira de nuevo, sabemos que limpió la escena, pero mira la entrada y la salida, seguro que hay algo por aquí".

Mesut mantiene una conversación en el coche con Sebnem en donde le confiesa que el cuerpo de Niyazi ha aparecido. Sebnem se hace la loca la principio y después de que el policía le insistiese, esta recoge clave: "Ah, vale, me doy cuenta. Cómo me alegro. Qué gran noticia, menos mal". "Ha sido un placer conocerla, pero sigo siendo policía, así que quizás esto no sea un adiós", apunta Mesut.