Mesut continúa atando cabos en su investigación y descubre una pista clave en el caso

Mesut , inspector policía de 'Una vida perfecta', lleva años tras la pista de Selo, presunto autor de la muerte de un hombre y crimen por el que el inspector no descansará hasta ver al responsable entre rejas. Pues bien, conforme avanzan los capítulos en la serie de Telecinco, los cabos se atan para el policía, quien no desiste: quiere saber realmente todo el entramado que hay detrás de la muerte de Niyazi.

"Me preguntaba por qué me sonaba tanto...", les decía a Selo y Fatih. "Solo probé suerte", añadía Mesut. "¿Qué tiene que ver esto conmigo?", preguntaba Selo, haciéndose el loco. Tras llevarse al chaval detenido, Mesut señalaba lo siguiente, esbozando una sonrisa que hace ver que su investigación va cogiendo forma: "No pienso cerrar el caso. Tú mataste a mi amigo (Murak), cuando murió tú y yo nos convertimos en enemigos. ¿Sabes cuando termina esto? Cuando te encierren, cuando vayas a la cárcel te pudras allí dentro y yo lo pueda ver, ahí se habrá acabado".