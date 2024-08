La declaración de amor de Mesut a Sebnem: "Estoy loco por ti"

Mesut no va a parar su investigación hasta que no descubra la persona que asesinó a Niyazi. Y esto pasa por saber l a relación que tiene con el asesinato Sebnem , una amiga suya de la infancia de la que está locamente pillado y que en parte, hace que su investigación no cese por ello.

Además, cuantas más pruebas tiene Mesut más se acerca a Sebnem. La última era un cuchillo que fue el que provocó su herida en el costado. Un cuchillo que es de Niyazi y que la relaciona directamente con el caso. "Vengo para investigar. Estoy autorizado a hacerlo, no se preocupe", señalaba el inspector policía. Además, le desvelaba que Selo y su mano derecha ya no aparecen por el restaurante de su amiga.

Esto último se debe a que a raíz de la última prueba, han huido. "Tengo un trabajo y tengo que hacerlo, ¿me entiendes?", subrayaba el inspector, puesto que Sebnem no para de quitarle leña al fuego y reprocharle que no para de sufrir una persecución por su parte. "Perdí a un amigo muy cercano, este caso tiene que ver con él, no me puedo rendir", le confesaba Mesut.