Ainhoa Benito celebró su final en 'MyH' hace ocho años: "No sé si me equivocaré"

Ainhoa tonteó con Arturo Requejo en su debut en el trono

El que tampoco le quitó el ojo en su debut fue Arturo Requejo, que estuvo muy pendiente de todas y cada una de las palabras de la tronista. Tanto, que hasta tuvieron tiempo para flirtear. Sin embargo, todo se quedó en eso, un tonteo de unos minutos, ya que Ainhoa aseguró que no quería un pretendiente del “estilo” del ex gran hermano, porque había tenido un novio parecido, refiriéndose a Toño. “No me fío mucho”, dijo rotunda.