Un final en el que no faltaron las lágrimas

“Tengo la decisión tomada”. Así empezó el discurso de Vicente Herrero el día que dio el paso de abandonar su trono de ‘MyHyV’. Después de un mes y medio de reinado, el tabernero confesó que no se sentía “cómodo” y que no terminaba de ser él mismo, por lo que pensaba que la relación con sus pretendientas no iba a “avanzar” más.

Sin embargo, su marcha del trono no supuso una despedida del programa, ya que el tronista no dudó en pedirle a Emma García si podía volver a sus funciones de gancho: “Si tú me readmites y con tu beneplácito, me vuelvo a la escalera”, dijo. Emma García, tras escuchar sus palabras, no dudó en recibirle “con los brazos abiertos”: “Vuelve a tu sitio de siempre”, dijo.