Aurah Ruiz estuvo a punto de casarse hace 4 años: Así fue la petición de matrimonio

Enamorarse en televisión no es algo nuevo para Aurah Ruiz. Antes de conocer a Suso, la exconcursante de ‘GH VIP 6’ ya protagonizó una romántica historia en ‘MYHYV’ e incluso le pidieron matrimonio con anillo incluido. ¡Te recordamos aquel épico momento!

Su complicada etapa de pretendienta

Fue un camino difícil para la exnovia de Jesé y no porque se esforzara mucho en la conquista… A pesar de su breve paso como pretendienta , Samira y Steisy, que no dudaron en criticar el poco interés que ponía en enamorar a Ángel.

Querían casarse tras dos meses de relación

“Esta chica me ha devuelto la ilusión. He encontrado todo lo que se puede encontrar en una persona” , dijo Ángel antes de sacar el anillo que le había comprado. “Estoy súper enamorado de ti y quiero proponerte una cosa”. Cuando pronunció estas palabras, las caras de circunstancias de Steisy y Samira eran para enmarcarlas. Aún así, Ángel continuó con su discurso: “Voy a dar el paso para decirte que quiero compartir mi vida contigo” , remató.

Aurah no pudo contener su emoción y tras varios minutos haciéndose la remolona, la canaria no dudó en decirle que sí y ambos se fundieron en un tremendo beso de película.

La reacción de las ex de Ángel

Lola, desde el público, no pudo evitar soltar un “¿Esto es en serio?” , mientras que Steisy se mostró mucho más dura y directa y sentenció: “Hay que ver el falserío de mierda de esta relación”.

Como todos sabemos, la pareja no acabó nada bien y finalmente el enlace no tuvo lugar. Pero en ‘Unplugged’ no podemos evitar preguntarnos… ¿Habrá bodorrio con Suso? ¿Hincará la rodilla nada más salir de la casa? O por el contrario, ¿su relación durará dos telediarios?