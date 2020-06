Carla Barber, novia de Diego Matamoros, debutó en Telecinco en 2011 con Teresa Campos

Sabemos muchas cosas de la vida de Carla Barber, como que ganó el certamen de ‘Miss España’ en 2015 y, justo un año después, se enfrentó a la aventura más extrema de la televisión en ‘Supervivientes 2016’. Pero en ‘Unplugged’ hemos descubierto algo que aún no se había contado.

El primer desfile de Carla Barber en Telecinco

La ahora novia de Diego Matamoros no lució una ropa cualquiera en su estreno televisivo, ya que los modelitos pertenecían a una colección de la mítica actriz Melani Olivares, conocida por su papel de Paz en la serie ‘Aída’ de Telecinco, que había decidido sacar, junto a una amiga, una línea de moda “hecha desde las más absoluta humildad”.

Carla Barber irrumpió en el plató pisando fuerte y se notaba que las cámaras y los focos no le asustaban ni lo más mínimo. Acompañada por el mítico temazo de los 90 ‘Here comes the hotstepper’ de Ini Kamoze, la modelo demostró que era una auténtica promesa del modelaje en el programa ‘QTTF’.