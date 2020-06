Marta López y Mila Ximénez se enfrentaron hace ocho años: "Anda y vete a un reality"

La relación de Mila Ximénez y Marta López no siempre fue buena. Antes de dar la cara por ella en su enfrentamiento con Lydia Lozano en ‘La Última Cena’, concretamente en 2012, la protagonista del ‘Merlos Place’ y la exconcursante de ‘GH VIP 7’ dejaron claro que no se soportaban.

El inicio del conflicto entre Mila Ximénez y Marta López

La protagonista del ‘Merlos Place’ no estaba de acuerdo con las opiniones de Mila sobre los concursantes del reality y, cuando quiso rebatirla, Ximénez aseguró que a ella ‘se la bufaba’ todo lo que tenía que decir. Lejos de callarse, Marta López estalló contra ella y le dijo que estaba “hasta las narices” de sus “faltas de respeto”.

Una guerra cargada de pullas y dardos

La cosa entre ellas estaba calentita aquella tarde de marzo de 2012 y ninguna de las dos se quedó callada en aquel tremendo conflicto. Marta López aseguró estar “cansada de tener que aguantar las impertinencias” de la colaboradora, y Mila Ximénez no dudó en contraatacar.

“El vestido que llevas es horroroso”, dijo Mila de la falda de volantes que llevaba Marta. La respuesta de la ex gran hermana no se hizo esperar y lanzó un dardo de lo más directo, criticando duramente el estado de la ropa de la que fuera compañera suya en ‘Crónicas Marcianas’.

En aquel momento, movida por el enfado, Mila Ximénez abandonó el plató de ‘Sálvame’, aunque volvió a los pocos minutos para exigir una disculpa por parte de Marta López. “O me pide disculpas, o ya no entro más con la señorita esta de ‘Gran Hermano”, declaró Mila.

La ex de Alfonso Merlos dijo que ella no se metía en la vida de su compañera, porque a ella no le importaba. A lo que Mila Ximénez respondió tajante: “Anda y métete a otro reality”. Un tenso enfrentamiento que tuvo lugar hace ocho años y que hemos recuperado en el vídeo que encabeza esta noticia.