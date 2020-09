Steisy, Omar Montes y otros castings que hicieron historia en la primera generación de 'MyH'

Soraya, la ‘Campanilla’ de ‘MyH’ hizo el casting en 2008

Soraya Segura dejó claro que no buscaba solo un físico cuando se presentó a las pruebas de ‘MyHyV’ en el año 2008. Quería un hombre que fuera “sobre todo fiel y cariñoso” y, además, “inteligente y sincero”. En su casting, la pretendienta de Efrén dejó claro que era “un poquito celosa” y “fiel”.

El casting de Oriana Marzoli para ‘MyHyV’

Oriana Marzoli tuvo claro que quería ser pretendienta del dating show en 2012 y mostró sus mejores armas con el objetivo de ser seleccionada para sentarse en el bando de Sergio Clar. Con su dulzura y su personalidad enamoró a la cámara y pocos días después de su casting la vimos sentada en ‘MyHyV’ con el ex de Nicol Hartman.

Omar Montes dio el cante para enamorar a Lola Ortiz

En el año 2013, cuando aún no le cantaba a ‘la rubia’, Omar Montes se lanzó a hacer el casting de ‘MyHyV’ por Lola Ortiz y dejó claro que tenía desparpajo para dar y regalar. Es cierto que no cantaba mucho por aquel entonces, pero eso no fue impedimento para que se marcara una imitación de Álex Ubago con la que, al menos, consiguió sacar una sonrisa a Lola Ortiz.