Manu Lombardo hizo el casting de 'MyH' hace seis años: "Si me das una oportunidad, no te arrepentirás"

Desde que se estrenó en el programa en marzo de 2014 no dejó de regalarnos momentazos de todo tipo, pero ¿recuerdas cómo fue su casting para ser pretendiente? Lo hizo para María Hernández hace seis años y dejó claro que estaba dispuesto a darlo todo para enamorarla.

El casting de Manu Lombardo para 'MyHyV'

“Me llamo Manu y tengo 26 años” fue la frase con la que el catalán irrumpió en la vida de los seguidores de ‘MyHyV’ en el año 2014. Para aquella prueba eligió un look de lo más informal, camiseta de rayas y una camisa vaquera, y se mostró en todo momento de lo más natural.

No se anduvo con rodeos y en su discurso fue directamente al grano. Aseguró que había viajado de Mataró a Madrid solo para conocer a María Hernández y que de ella le había atraído que era una chica “atractiva”, con un “punto de niña buena” y que a veces dejaba caer “miradas de picarona”.

Con una sonrisa que no se podía borrar de su cara y mucha simpatía, Manu dejó claras cuáles eran sus intenciones con María Hernández y fue muy directo. “Espero que tengamos muchas citas, que lo pasemos muy bien, nos riamos y nos besemos”, una propuesta a la que añadió: “Si me das la oportunidad, no te arrepentirás”.