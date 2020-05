Oriana Marzoli hizo el casting de 'MyH' hace ocho años: "No me voy a dejar pisotear por nadie"

Corría el año 2012 cuando Oriana Marzoli quiso dar un cambio a su vida y se atrevió a presentarse a ‘MyHyV’. No entró directamente como tronista, así que, a sus diecinueve años, tuvo que hacer una prueba para convertirse en pretendienta de Sergio Clar, que era quien reinaba en el dating show por aquel entonces.

Estamos acostumbrados a ver su faceta más guerrera, pero en su casting mostró una imagen completamente distinta. Con un tono de voz bastante tranquilo y una dulzura que atravesaba la pantalla, Oriana explicó cuál era su truco para que se quedaran prendados de ella: “No me corto con los chicos, para nada”, dijo.

Es cierto que en su casting para ‘MyHyV’ mostró su cara más modosita, pero no dudó en lanzar algunas frases con las que quedaba claro que tenía carácter para dar y tomar. Aseguró que no se iba “a dejar pisotear por nadie”; que cuando le gustaba un chico lo quería para ella y que no iba a hacer “el numerito” de ponerse a “gritar como una loca” si tenía algún conflicto.