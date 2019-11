La 'curva de la vida' de Diego Matamoros: de la lesión en 'SV' a su guerra familiar

Estela Grande dibujó este martes su biografía en ‘GH VIP’ y no pudo evitar emocionarse al hablar de los momentos más importantes de su vida. Pero ella no es la única que ha tenido vivencias de lo más intensas. Su marido, Diego Matamoros, debutó en Telecinco en 2014 y desde entonces nos ha hecho partícipes de sus momentos más altos y bajos. Recogemos los más importantes en nuestra particular ‘curva de la vida’.