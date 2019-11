Estela habla de su aborto y del episodio más dramático en la vida de Diego Matamoros: "Pasa de tener una niña a enfrentar que no tiene nada de eso"

Estela hace la curva de la vida en 'GH VIP 7' y resume su relación con Diego: "Está llena de altos y bajos"

Estela habla del momento en el que Diego descubrió que su hija no era genéticamente suya

La concursante aborda el conflicto de Diego con su padre, Kiko Matamoros, y su hermana Laura

Estela Grande se ha abierto en canal en la curva de la vida de ‘GH VIP 7’ y ha contado cómo ha sido su relación con Diego Matamoros, llena de subidas y bajadas. La concursante ha hablado del momento en el que sufrió un aborto y se ha emocionado al hablar del episodio más duro que su marido vivió en su anterior relación: “Él pasa de tener una vida plena con una niña, a tener que enfrentarse a que no tiene nada de eso”.

Además, Estela dedica unas palabras a Kiko Matamoros y aborda el conflicto de Diego con su hermana Laura: “Los adora a los dos”.

El inicio de sus miedos e inseguridades

Estela ha empezado hablado de una infancia muy feliz y de una adolescencia donde, una niña con estudios, se apasiona por la moda y empieza a hacer sus primeros trabajos sobre la pasarela. La concursante también se ha recordado de su primer novio, con quien reconoce que no se portó bien, y la culpa que eso le ocasionó durante años: “Lo dejé con este chico y ahí empezaron todos mis miedos, mi inestabilidad emocional y mis inseguridades. Me porté muy mal con él, cuando era un persona que me quería y me respetaba, pero yo no tanto. Me he sentido toda la vida responsable de portarme mal con este chico”.

Los historia de amor con Diego

A los 20 años, Estela se va a vivir a Londres aunque suele volver cada poco a España para ver a su familia. En uno de esos viajes, conoce a Diego en Madrid y, como ella misma dice, el “destino” quiere que se vuelvan a ver por segunda vez: “Conocer a Diego marcó un cambio radical en mi vida. Pasé de tener una vida normal a enfrentarme a situaciones que nunca hubiera imaginado”.

Estela reconoce que su relación ha estado llena de “subidas y bajadas” y que la estabilidad no era lo suyo: “Cuanto estábamos bien, estábamos muy bien, y cuando estábamos mal, estábamos muy mal”. Ella explica que se enamoró perdidamente, pero que Diego todavía estaba amarrado a su vida anterior: “Estábamos en puntos diferentes. Diego estaba anclado en una situación sentimental de la que no había salido y yo sufrí mucho”.

Entonces, Diego rompió con ella y, a día de hoy, es algo que Estela agradece: “Me estaba volviendo loca, no era yo. No era la chica feliz y risueña que soy, no quería ni ir a trabajar. Él decidió romper con la relación para que yo pudiera seguir con mi vida. Yo estaba fatal, metida en la cama todo el día”. Fue entonces cuando sus amigas le regalaron un viaje a Cádiz y allí recibió la llamada que lo cambiaría todo: “Fue el principio de lo mejor que tengo y de una tortura que hemos tenido”.

El mayor drama de Diego Matamoros

Estela ha abordado el episodio más doloroso de la vida de Diego, cuando se enteró que su hija no era genéticamente suya: "Él se tiene que enfrentar a su nueva vida donde ha tenido que pasar de una vida muy plena con una niña, a tener que enfrentarse a que no tiene nada de eso. Es muy duro y él lo ha pasado muy mal. Han sido momentos muy difíciles y le ha costado mucho salir. Y a mí me ha costado seguir ahí, apoyarle y sacarle de ahí”.

El aborto de Estela

Estela también ha confesado que es una persona “muy insegura” y que sufrió un aborto que le hizo coger muchos miedos:“Cuando pasaron los días me di cuenta de que, a lo mejor, podría tener problemas en un futuro. Para mí nunca ha sido importante ser madre, no he tenido ese instinto maternal, pero con Diego lo tengo clarísimo. Quiero ser madre con él”.

Los problemas con Kiko y Laura Matamoros

Además, la concursante ha reconocido que Diego pasó momentos familiares muy duros y que, a raíz del distanciamiento con los suyos, cogió “inseguridades”: “Se encontraba mal y, en consecuencia, yo con él”.

Eso sí, Estela ha dejado claro que Diego “adora” a su padre y a su hermana Laura Matamoros, con quien también ha tenido roces: “La relación va por rachas pero los sentimientos no. Diego estaría mintiendo si dejara las cosas pasar e hiciera como si nada. Él ha sufrido mucho pero también su familia”.