Cristal Fernández y Jonathan Pons 'GH 6': así fue su sonada ruptura en directo en Telecinco

“Me sorprende y me duele porque me hubiera gustado que, antes de comunicar la decisión que ha tomado ella de manera unilateral y antes de hacerlo público por sorpresa, me lo hubiera comentado”, declaró Jonathan Pons.

Cristal Fernández dejó claro que él era conocedor de que su noviazgo se había terminado días atrás y que no entendía por qué se hacía el sorprendido: “Sabe que la relación se terminó el jueves y que mentimos el viernes y el domingo al decir que no habíamos hablado”, afirmó.

Afirmó que había decidido romper en directo en el reality show porque era el sitio en el que había comenzado la historia. No quiso entrar en muchos detalles y aseguró que no iba a contar cuáles habían sido los motivos por los que lo habían dejado.

La ex gran hermana afirmó que ella no iba a hablar por dinero, que no había cobrado ni un duro por anunciar su ruptura con Jonathan Pons y que iba a seguir siendo así: “Me siento orgullosa de mí y de no beneficiarme ni sacar dinero de esta relación”.