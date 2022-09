10 años del regreso más esperado: así fue la vuelta de Gala Caldirola a 'MyH' tras su aparatoso accidente

Aún no estaba al 100% cuando volvió a su trono en el mes de septiembre de 2012, pero sí que se la veía mucho más recuperada. Podía andar con normalidad, aunque tenía que llevar un corsé para mantener una postura correcta para su espalda.

Gala Caldirola no volvió sola a ‘MyHyV’ tras su accidente, ya que su madre quiso acompañarla en todo momento. La tronista estaba muy “emocionada” y aseguró que no le salían las palabras. Era tal el cúmulo de sentimientos que no pudo controlar las lágrimas en más de una ocasión.