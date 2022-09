Cómo se conocieron Ana María Aldón y José Ortega Cano: "Yo no me fiaba de él"

“Destacaba, era como una amapola en un trigal y el muchacho se fijó. Hubo un momento que hasta se arrancó a bailar conmigo por bulerías. A la hora de irnos, me firmó una fotografía y me pidió que le dejase mi teléfono en un papel”, aseguró ella.

“A los cinco minutos de darle el teléfono, cuando ya estaba en el autobús, me sonó el teléfono y era él. Me dijo que me fuera con él al Rocío y yo le dije que no iba a dejar a mi madre sola. Yo no me fiaba”, declaró en el programa de Bertín Osborne.