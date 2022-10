El brutal enfrentamiento que Steisy protagonizó con su exsuegra en Telecinco: "Me has demostrado que no eres buena persona"

Steisy rompió la relación con Dosel Barbarrio en el año 2016

Las madres de Steisy y Dosel intervinieron en el programa del amor para dar su opinión

La madre de Steisy defendió a su hija y Rosa, la de Dosel, acudió en directo al programa para encararse con su exnuera

Steisy protagonizó uno de los tronos más recordados de la historia de ‘MyHyV’. Un reinado cargado de momentos mágicos, lleno de emoción y, para qué engañarnos, algunos toques de polémica. Sobre todo, cuando se terminó la relación con su elegido.

La tronista decidió marcharse del dating show de la mano de Dosel y lo hizo en una final que fue muy seguida por los espectadores. Sin embargo, solo un mes después de aquel día tan especial, la pareja rompió su relación y ambos protagonizaron un tenso desencuentro en plató.

Una auténtica guerra que se inició entre ellos y en la que, también, intervinieron sus madres, Trini y Rosa. Con esta segunda, la ahora concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ tuvo un brutal encontronazo. Una discusión en la que reinó la tensión más absoluta.

El enfrentamiento de Steisy y Rosa en ‘MyHyV’

Días después de la ruptura de la relación entre la tronista y el pretendiente, Trini, la madre de la de Granada, llamó al programa del amor para dar la cara por su hija y no dudó en dedicarle algunas perlitas al que había sido su yerno.

La que tampoco se quedó callada fue la madre de Dosel, que fue la siguiente en hablar. Después de que colgara su consuegra, Rosa entró en plató para defender a su hijo y preguntó a Steisy si había preparado un plan junto a su familia para “hundir a Dosel”.

Al oír esa frase, la ahora concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' aseguró que ella no había hecho ningún plan: “Decir la verdad y dejar calladitos a los falsos no es preparar las cosas, significa que no hay que preparar nada cuando dices la verdad”, declaró la extronista de ‘MyHyV’.

“Si yo tengo la verdad, no me callan la boca ni 800”, dijo Steisy muy firme. Fue entonces cuando empezaron a hacerse reproches entre exsuegra y exnuera. Hicieron un ajuste de cuentas y salieron a la luz algunos fantasmas del pasado.

Estuvieron mucho tiempo discutiendo y la madre estalló contra la que había sido novia de su hijo: “Yo decía que eras muy buena persona y que tenías muy buen corazón, pero me has demostrado que no es así”, dijo Rosa.

“Yo no tengo nada que demostrarte a estas alturas de la vida y menos después de lo que me ha demostrado tu niño”, dijo Steisy, haciendo alusión a la sonada ruptura que protagonizaron en ‘MyHyV’ y en la que Dosel no estuvo nada acertado.