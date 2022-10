Lo que ocurrió fue que el ex de Sofía Suescun salió de fiesta con Alberto Santana e Iván González y conocieron a tres chicas, con las que se fueron juntos a un hotel. Según la versión oficial, Hugo Paz no tuvo nada con ninguna de ellas, pero sí que lo habría intentado.

Al parecer, su intención habría sido tener algo con una de ellas, pero el cansancio provocado por la fiesta impidió que lo tuviera: “Yo no hice nada con ninguna chica. Estaba mal y me acosté”, dijo en más de una ocasión.

Hugo Paz e Iván González se fueron con dos chicas a la misma habitación y, aunque supuestamente el ex de Marina Ruiz no tuvo nada con ninguna, hubo algo que enfadó mucho a Claudia Martínez: aquel encuentro se produjo en el mismo lugar en el que la tronista había tenido una cita sin cámaras con él horas antes.

La ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ no se creía nada. Estaba ya harta de que salieran a la luz confidencias del pretendiente y, por ello, decidió expulsarlo: “Tienes un problema, ya que hay chicos que no saben respetar a sus parejas” .

“Yo tuve una pareja así y no quiero volver a pasar por eso. Se me ha caído la venda por fin”, dijo la tronista antes de echarlo. Él, antes de irse del programa del amor, afirmó: “No he querido hacer daño a nadie. Me voy a con la conciencia muy tranquila porque no he hecho nada con nadie”, dijo.