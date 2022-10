La primera vez que Steisy habló en televisión de Pablo Pisa: de cómo se conocieron, a su confesión más íntima

Los inicios de su noviazgo fueron idílicos y la extronista de ‘MyHyV’ no podía estar más enamorada. Había venido de una sonada ruptura con Dosel y encontró en Pablo Pisa al hombre con el que quería pasar el resto de su vida.

La concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ se sentó en ‘Viernes Deluxe’ en el año 2019 para hablar de la relación con su nuevo novio. Llevaba seis meses con él y estaba de lo más enamorada. Bebía los vientos por él y no tenía nada malo que decir de su romance.

Aseguró que no tenía nada que ver con el “prototipo” de chicos con los que había estado hasta ese momento, pero que era “el novio más guapo” que había tenido en su vida. Afirmó que eran monógamos y que no hacían “ni intercambios de pareja ni nada de eso”.

Sentía que estaba muy enamorada y parece que tuvo una conexión con él desde el primer momento que lo vio. Steisy contó que se habían conocido por redes sociales, que hablaron un tiempo y que dejaron de hacerlo porque alguien le dijo que el chico era gay y no estaba interesado en ella.

Sin embargo, al cabo de un tiempo, cuando ella hacía un bolo en una discoteca, Pablo Pisa se presentó de repente, fue a verla y surgió la chispa: “No nos conocíamos y estuvimos abrazados durante quince minutos. Ese día no nos fuimos juntos”, aclaró.

Steisy contó era el único hombre del que se había enamorado desde que tenía catorce años y que era la primera vez en su vida que sentía celos: “Yo le veo con otra y me quedo calva del ataque de nervios que me entra”, contó.

Afirmó que los dos eran “muy sexuales”, que era la primera vez que no se inventaba excusas para no dormir con un hombre y que, si le pasara algo en el “pito” alguna vez, a ella no le importaría, porque seguiría con él toda la vida.