Todos nos hemos quedado en shock, para que engañarnos, y en ‘Unplugged’ no hemos podido evitar acordarnos de cómo empezó su romance a principios del año 2021. Echamos la vista atrás para recordar el día en que empezó todo.

La ganadora de ‘GH 17’ y el soltero de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ se convirtieron en habitantes del pisito de ‘Solos’, el reality show de Mitele Plus, en el año 2021. Ella tenía novio, Adri, y él estaba soltero y abierto al amor.

Entre ellos surgió mucha química desde el primer momento. No paraban de reírse juntos, de mirarse y no se separaban ni un momento. Tenían una química brutal y, por eso, no fue de extrañar que a los pocos días de convivencia decidieran dar rienda suelta a la pasión.