Lejos de saborear las mieles del éxito, la ex gran hermana tuvo que enfrentarse a grandes problemas económicos, se arruinó por completo y tuvo que acudir a la televisión a pedir ayuda. Recordamos el drama que vivió y cómo habló de ello en ‘Sábado Deluxe’.

“El error más grande de mi vida fue comprarme una casa. Todos los ahorros los he gastado en la casa y, como ahora no se alquila ni se vende, estoy en la ruina”, afirmó. No tenía dinero, contó que había tenido que vender sus muebles y que sus vecinos le echaban una mano.