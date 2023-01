María José Galera duró tan solo once días en su primera experiencia en un reality show. Una semana y media que le dio para mucho en ‘Gran Hermano’, donde protagonizó el primer romance de la historia de nuestros concursos de telerrealidad.

Después de varias semanas de amor, los protagonistas de la primera carpeta de la historia de los realities decidieron poner punto final a lo suyo y no fue hasta seis años después de la ruptura cuando conocimos los verdaderos motivos que les habían empujado a dejarlo. ¡Lo recordamos!

Un polígrafo de lo más duro en el que María José Galera no pudo evitar romper a llorar y se convirtió en un auténtico mar de lágrimas. La primera pregunta fue muy directa. Rodeada por los cables de la verdad, afirmó que había tenido “relaciones sexuales completas” con Jorge Berrocal dentro del reality. Y no mintió.

Esa pregunta rompió el hielo de las otras muchas que vinieron después. Cuestiones de lo más comprometidas, ante las que no pudo evitar romperse como nunca. La concursante de ‘GH 1’ afirmó que nunca había sido “infiel” a su ex y que tampoco se inventó nunca una información para desprestigiarlo.

A la pregunta que le formuló Emma García, de si abandonó a Jorge Berrocal “por sus perversiones sexuales”, la sevillana se mostró muy sincera y respondió con un rotundo sí. Una afirmación que fue como una liberación para ella y tras la que no pudo evitar romper a llorar.

Ella estaba rota de dolor y Marta López no pudo evitar reaccionar. La ahora colaboradora de ‘Sálvame’ fue muy dura durante años con La Galera y aquel polígrafo le hizo ver las cosas más claras: “Estoy flipando, no me lo puedo creer”, declaró la del Merlos Place.