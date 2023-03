No coincidieron ni en tiempo ni espacio, pero sí que podemos afirmar con rotundidad que todos ellos acudieron a nuestra cadena en busca de lo mismo: el amor. ¿Recordabas que estos supervivientes estuvieron en ‘Mujeres y hombres y viceversa’? ¡Así lo vivieron!

Con ella, tuvo una primera cita cargada de complicidad. Sin embargo, eso no fue suficiente y la cosa no cuajó entre ellos. La chulería y la seguridad en sí mismo del joven no conquistaron a la hija de Maite Galdeano, que decidió poner sus miras en otros chicos.