Raquel Bollo vivió muchas emociones durante su participación en ‘Supervivientes 2007’ y hay que decir que los sobresaltos no se terminaron cuando fue expulsada. Nada más llegar a España, la madre de Alma y Manuel se llevó una noticia bomba que le dejó impactada.

Raquel Bollo, que había estado meses desconectada de todo lo que ocurría en su país de origen, no dudó en hablar sobre el tema y en mandar un mensaje de apoyo a su gran amiga, que estaba atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

“Creo que ella ha dado la cara en todo momento, que ha sido fuerte porque no ha salido tapada ni nada. No me arrepiento, la sigo queriendo y estoy loca por hablar con ella”, declaró la concursante de ‘Supervivientes’.