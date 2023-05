Raquel Bollo fue relacionada con un concursante 'Supervivientes' en el pasado: "Me dicen que has tenido algo con él"

Tenía, sin duda alguna, el papel protagonista y era uno de los personajes más queridos del programa ‘Sálvame’. No había día en el que no se hablara de ella y daba titulares a tutiplén en el programa de las tardes de Telecinco.

En el mes de julio de 2016, Luis Rollán celebró una ‘pool party’ con motivo del cumpleaños de su ahora exmarido, Alejo Pascual, y fueron muchos los invitados famosos. Laura Matamoros, Nagore Robles y Raquel Bollo, entre otros, no quisieron perderse aquel evento.

Una fiesta en la que comieron, se bañaron y disfrutaron de la compañía de rostros tan conocidos como Mario D’Amico, concursante de ‘Supervivientes 2016’, al que no tardaron en relacionar con la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Yo he hablado con gente de vuestro entorno, con los que habéis tenido muy buena amistad y me dicen que sí has tenido algo con el italiano”, declaró Kiko Matamoros. Una información que ella ni confirmó ni desmintió.