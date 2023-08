Sin embargo, el príncipe azul, Rafa Mora, le salió rana y su romance duró pocas semanas. No estaban hechos el uno para el otro y no dudaron en pasear su ruptura por algún que otro programa de Telecinco, donde protagonizaron más de una trifulca.

En el programa que María Teresa Campos presentaba los fines de semana, la influencer habló alto y claro y aseguró que estaba “enamorada, feliz y contenta”. Ante esas declaraciones, los colaboradores no pudieron evitar preguntarle por el chico en cuestión y ella no dudó en confirmar lo que tenía con el por entonces jugador del Real Madrid.

“Es un chico encantador, no pertenece a este mundo (..) No voy a ocultar a la persona que quiero y que me ha enamorado. Sí, es Ezequiel Garay. Además, me está viendo y que sepas que te quiero”, dijo, mirando a cámara. ¡Menudo momentazo!