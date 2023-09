Ante la mirada atónita de Xavier Sardá y Boris Izaguirre, que asistían sorprendidos a aquella tremenda discusión, Paco Porras tachó a Yurena de “mentirosa” y de haber iniciado “una farsa” contra él: “¿Cómo te has podido quedar embarazada? ¿Cómo los mejillones, por simbiosis? ¡Si no te he tocado!”, le dijo él en aquella reunión en ‘Crónicas Marcianas’.