No se puede poner en tela de juicio que la vedette vivió un auténtico infierno junto al padre de sus hijos y fueron muchas pruebas las que vimos en televisión, desde audios, hasta el testimonio de los mismos protagonistas de este tremendo drama familiar.

El 4 de febrero de 1989 es una fecha que la artista no olvidará en su vida. Aquel sábado negro, Bárbara Rey acudió a un conocido bingo de Madrid a celebrar su cumpleaños junto a una amiga y, allí, vivió un episodio de lo más fuerte.

El que fuera su marido, Ángel Cristo, acudió a lugar de juego con una pistola y buscando a su mujer: “La evidencia no puedo negarla, aunque no me gusta profundizar en estos temas porque tengo dos hijos”, dijo la vedette, muy prudente, cuando se le preguntó por este tema en ‘Salsa Rosa’.