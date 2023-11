Carmen Alcayde fue sustituta de Ana Rosa Quintana en el pasado: "He nacido para comunicar, tengo que estar aquí"

La primera reacción de Carmen Alcayde tras hacerse pública la noticia fue de alegría y quiso decir unas palabras: “Te vamos a echar mucho de menos, pero me alegro muchísimo de que cojas vacaciones”, aseguró la sustituta de aquel verano.

La ahora concursante de ‘Gran Hermano VIP 8’ irrumpió en los estudios de Telecinco en moto para enfrentarse a su primer día como sustituta de la reina de las mañanas. No estaba sola, ya que contó con el apoyo de dos de los grandes: Joaquín Prat y Máximo Huerta.

“Iba a pasar el verano con los moteros, recorriendo España, durmiendo bajo las estrellas… Nacida para ser libre, pero he pasado por Telecinco y he pensado que he nacido para comunicar, tengo que estar aquí”, dijo, en tono de broma, en su debut al frente del magacín de las mañanas.